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«Все, что СКА накопил, в том числе злость, сейчас на соперников выплескивается». Василий Каменев об игре команды Ротенберга

Вчера клуб из Санкт-Петербурга победил «Амур» (4:0), одержав вторую подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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