Врач Крашкина: отсутствие друзей является нормой для интровертов

Отсутствие друзей не всегда означает проблему. Если человек является интровертом и ему комфортно в одиночестве - это норма, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.
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