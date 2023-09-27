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В США журналист Карлсон назвал Россию более христианской, чем Украина

В США журналист Карлсон назвал Россию более христианской, чем Украина

Россия оказалась более христианской страной, чем Украина, так как украинские власти преследуют верующих, заявил американский журналист, бывший ведущий на телеканале Fox News Такер Карлсон 26 сентября на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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