Россия оказалась более христианской страной, чем Украина, так как украинские власти преследуют верующих, заявил американский журналист, бывший ведущий на телеканале Fox News Такер Карлсон 26 сентября на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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