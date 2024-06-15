Приметы и заговоры на День Луки 16 июня 2024 года помогут узнать погоду и улучшить память Леонид ВисловКаждый год 16 июня православные верующие отмечают праздник, который носит название День преподобного Луки, также известный в народе как День Лукьяна-ветреника.