Госсовет Татарстана одобрил запрет на продажу вейпов с 2027 года

Госсовет Татарстана одобрил полный запрет на продажу вейпов с 2027 года. заседания велась на сайте ведомства в Rutube.
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