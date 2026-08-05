БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Первый в мире водородный поезд начнёт движение по Сахалину. Далеко ли уедет суперэлектричка с острова без моста и туннеля

Первый в мире водородный поезд начнёт движение по Сахалину. Далеко ли уедет суперэлектричка с острова без моста и туннеля

Михаил Блинкин: Энергетический переход — очень хорошая штука. Вопрос в том, сколько стоит обед Михаил Зубов Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Материал комментируют: Михаил Блинкин Первая водородная пригородная электричка начнёт возить пассажиров в 2027 г.

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