Социальный лифт — семейный транспорт

Надёжные социальные лифты работают медленно. Можно толпиться в вестибюле, ожидая, что удастся проскользнуть в скоростной лифт, прокатившись с ветерком сразу до 90-го этажа… вот только шансы на такую удачу исчезающе малы.
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