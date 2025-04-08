КамГУ: российская модель позволила предсказать Шипунское землетрясение за 10 дней

Ученые смогли спрогнозировать за 10 суток приближающееся Шипунское землетрясение, произошедшее 18 августа 2024 года с магнитудой 7, благодаря использованию модифицированной модели консолидации геосреды, разработанной сотрудником Института физики Земли РАН, д.
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