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FiNE NEWS

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В Ярославской области сбили 92 дрона в ходе самой массовой атаки

В Ярославской области сбили 92 дрона в ходе самой массовой атаки

В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников: силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили сначала 88, а затем в ходе дополнительной серии перехватов — всего 92 вражеских дрона, сообщил губернатор Михаил Евраев.

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