В Ярославской области сбили 92 дрона в ходе самой массовой атаки

В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников: силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили сначала 88, а затем в ходе дополнительной серии перехватов — всего 92 вражеских дрона, сообщил губернатор Михаил Евраев.