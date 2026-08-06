В Ярославской области сбили 92 дрона в ходе самой массовой атаки

В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников: силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили сначала 88, а затем в ходе дополнительной серии перехватов — всего 92 вражеских дрона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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