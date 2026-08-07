Лопнул марсианский блеф Илона Маска.

Безоблачное будущее второму космическому проекту Илона Маска не гарантировано Компания SpaceX Илона Маска решила полностью прекратить приём коммерческих заказов на запуски ракеты-носителя Falcon 9 после 2028 года.
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