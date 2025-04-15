Захар прилепин. Всё так. Есть лишь один нюанс. Из «самостийно-свидомого» у киевской Родины-матери, которую построили проклятые большевицкие совки в 1981 году, только криво присобаченный пару лет назад тризубец на щите.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии