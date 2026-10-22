За восемь лет, прошедших с того дня, как одиннадцатилетняя Гермиона Грейнджер впервые переступила порог библиотеки Хогвартса, она выучила здесь каждую половицу и каждую каменную нишу.
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