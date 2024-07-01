Сосиски, жаренные на Вечном огне

Это коммунисты виноваты. Они первыми проявили неуважение к героям войны 1-й Мировой. И тем привили народу это пренебрежение к героям.

Сергей Кептицин

А кто попало. Вот помните - Михаил Зурабов, был министром по лечению, а он учился на сантехника. В 1981—1982 годах — преподаватель Московского монтажного техникума. Видно, не мог нормально учить монтировать то-сё. Но помог братан Саня - финансист и совладелец «Внешпромбанка». Вот так вот. 😥