Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    Нормальные люди и не ждали быстрой победы. Мы ведь Русские, а не пиндостан. Мы жалеем мирное население. Конечно можно...Да, мы ждали быст...
  • Ингерман Ланская
    а про таких моя бабушка, выпускница гимназии 1910-го, говорила: одеваются как уличные девкиЗачем из школ убр...
  • Ингерман Ланская
    вот такие, малчиг, Вот такие....Зачем из школ убр...

Сосиски, жаренные на Вечном огне

Сосиски, жаренные на Вечном огне

Эти фото, размещённые в публикации, не имеют отношения к конкретной, описываемой здесь ситуации. Но всё же.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Это коммунисты виноваты. Они первыми проявили неуважение к героям войны 1-й Мировой. И тем привили народу это пренебрежение к героям.
Ответить
3 час.
Сергей Кептицин
А кто попало. Вот помните - Михаил Зурабов, был министром по лечению, а он учился на сантехника.  В 1981—1982 годах — преподаватель Московского монтажного техникума. Видно, не мог нормально учить монтировать то-сё. Но помог братан Саня - финансист и совладелец «Внешпромбанка». Вот так вот. 😥
Ответить
2 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Вах! Зачэм так говоришь!? Сантехник, как дохтор, знает как какой труб лечить!
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх