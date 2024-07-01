Эти фото, размещённые в публикации, не имеют отношения к конкретной, описываемой здесь ситуации. Но всё же.
Сосиски, жаренные на Вечном огне
Комментарии
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Александр Батт
Это коммунисты виноваты. Они первыми проявили неуважение к героям войны 1-й Мировой. И тем привили народу это пренебрежение к героям.
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3 час.
Сергей Кептицин
А кто попало. Вот помните - Михаил Зурабов, был министром по лечению, а он учился на сантехника. В 1981—1982 годах — преподаватель Московского монтажного техникума. Видно, не мог нормально учить монтировать то-сё. Но помог братан Саня - финансист и совладелец «Внешпромбанка». Вот так вот. 😥
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2 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Вах! Зачэм так говоришь!? Сантехник, как дохтор, знает как какой труб лечить!
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56 мин.
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