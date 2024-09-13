В Верховной Раде заявили, что украинцы массово отказываются от гражданства

Выехавшие за границу украинцы написали сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий 13 сентября в эфире Youtubе-канала «Говорит большой Львов».
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