Роскачество: кулич можно хранить от 15 до 40 суток

Все зависит от состава продукта Кулич с натуральным составом может храниться до 15 суток, а срок годности для таких изделий с оригинальной рецептурой может составлять и до 40 суток, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
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