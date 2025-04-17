Вечер театральных импровизаций можно бесплатно посетить в Текстильщиках

В Культурном центре «Москвич» 21 апреля состоится вечер театральных импровизаций «Улица вешних вод». – Театральная импровизация – особый вид искусства, где каждый спектакль создаётся на месте без заранее задуманного сюжета.
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