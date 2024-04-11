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Кэмерон убеждал Трампа сохранить помощь Украине в случае возвращения во власть

Кэмерон убеждал Трампа сохранить помощь Украине в случае возвращения во власть

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он убеждал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сохранить помощь Украине в случае его возвращения во власть по итогам предстоящих выборов.

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