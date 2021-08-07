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Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: в будущем новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: в будущем новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий

ЛОНДОН, 7 авг - РИА Новости. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове не исключила, что в будущем новые варианты коронавируса будут обозначаться названиями созвездий, когда букв греческого алфавита уже не будет хватать.

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