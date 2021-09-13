Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаМесть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий СеменовТак и должно быть: за каждую подлость, совершенную в адрес российских граждан, совершившие ее подлецы должны нести адекватное воздаяние. Браво нашим чекистам.Игорь ЕмельяновВсе равно мало зверья угрохали. К черту гуманность надо было применить ЯО. И стереть эту страну с карты мира и уничтожить этих зверей вместе с их амееиканскими хозяевамиАлексей Андреевичможет и не было бы больше проблем с этой квазистранойЕлена Филиппова"Чебуреков" прощать нельзя.Комментировать
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