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Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер

О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир.

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Дмитрий Семенов
Так и должно быть: за каждую подлость, совершенную в адрес российских граждан, совершившие ее подлецы должны нести адекватное воздаяние. Браво нашим чекистам.
Игорь Емельянов
Все равно мало зверья угрохали. К черту гуманность надо было применить ЯО. И стереть эту страну с карты мира и уничтожить этих зверей вместе с их амееиканскими хозяевами
Алексей Андреевич
может и не было бы больше проблем с этой квазистраной
Елена Филиппова
"Чебуреков" прощать нельзя.

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