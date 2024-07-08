Сергей Жуков попытается отсудить права на хиты группы «Руки вверх!»

Громкое дело в мире российского шоу-бизнеса: Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!», обратился в Арбитражный суд с целью оспорить решение предыдущей инстанции касательно авторских прав на 13 хитов коллектива.
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