Square Enix раскрыла множество подробностей о Final Fantasy XIV: Dawntrail: от новых регионов до коллаборацийКомпания Square Enix представила множество информации о MMORPG Final Fantasy XIV, в том числе о грядущем расширении Dawntrail, коллаборациях, обновлениях игрового процесса и многом другомЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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