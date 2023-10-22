Square Enix раскрыла множество подробностей о Final Fantasy XIV: Dawntrail: от новых регионов до коллаборацийКомпания Square Enix представила множество информации о MMORPG Final Fantasy XIV, в том числе о грядущем расширении Dawntrail, коллаборациях, обновлениях игрового процесса и многом другомЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.