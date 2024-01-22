«Теперь понятно кто отец», – в Сети всплыло фото настоящего отца детей Анастасии Стоцкой, и это не Киркоров

Вокруг личной жизни Анастасии Стоцкой всегда ходило много слухов. В Сети то и дело поговаривали, что певица родила сына не от мужа, а от своего близкого друга Филиппа Киркорова.
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