Осуждены гангстеры, которые выбирали жертв по сумочкам

Главарь банды разбойников и его три подельника, которые выбирали в жертвы обладательниц красивых сумочек, оказались на скамье подсудимых и получили солидные сроки по приговору Московского областного суда.
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