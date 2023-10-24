Можно обойтись без IQ-тестов: определенный тип поведения моментально выдает недалекого человека. фото: UnsplashУдивительно, но оценка интеллектуальных способностей человека до сих пор остается довольно сложной задачей, так как не существует адекватного определения понятия «ум» и критериев его оценки.
5 признаков, по которым легко вычислить дурака
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Странно, но я отношу названные "отличия" не признаками дурака. а вполне разумного человека. Сократите до одного признака, но чтобы верного. Только предупреждаю: даже "Смётся невпопад" не считать глупостью.
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