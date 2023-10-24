5 признаков, по которым легко вычислить дурака

Можно обойтись без IQ-тестов: определенный тип поведения моментально выдает недалекого человека. фото: UnsplashУдивительно, но оценка интеллектуальных способностей человека до сих пор остается довольно сложной задачей, так как не существует адекватного определения понятия «ум» и критериев его оценки.