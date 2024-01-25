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Капустно-мясная запеканка понравилась даже тем, кто не ест капусту. Ставим в духовку и почти готово

Обычная тушеная капуста нравится далеко не всем, но тут все дело только в правильном рецепте. Мы приготовим капустно-мясную запеканку так, что она станет любимым блюдом и у тех, кто раньше вообще не любил тушеную капусту: просто поставим все вместе в духовку и ужин будет почти готов.

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