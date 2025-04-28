Пострадавших при ударе по Йемену российских моряков доставили в больницу

Троих российских моряков, получивших травмы в результате авиаудара, совершенного американскими военными по порту в западной части Йемена, доставили в госпиталь Саны для леченияТроих российских моряков, получивших травмы в результате авиаудара, совершенного американскими военными по порту в западной части Йемена, доставили в госпиталь Саны для лечения.