Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

В поиске новых рынков и выходе за рубеж столичным компаниям оказывают помощь центр «Моспром» Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем Telegram-канале рассказал о росте объема несырьевого неэнергетического экспорта столицы в дружественные страны за прошлый год.