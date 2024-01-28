Юрист рассказал о подозрительной схеме вывода денег блогера Тлиашиновой

Коуч и блогер Инна Тлиашинова, на семинаре которой ранее напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, как юридическое лицо, вероятно, использует подозрительные и ненадежные схемы для вывода средств.
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