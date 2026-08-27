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Театр абсурда

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Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы

Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы

Решением Апелляционного суда коммунисту Михаилу Матвееву вернули статус кандидата в депутаты Госдумы «Теперь за выборами в Самаре будет следить вся страна, и нужно уже прекратить их дискредитировать!» Ирина Мишина На фото: Михаил Матвеев (Фото: сайт КПРФ) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Михаил Матвеев Михаил Матвеев, который 14 августа был снят с выборов решением Самарского облсуда, будет участвовать в выборах.

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