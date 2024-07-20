БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Аплодисменты – шесть лет за «Финиста»

Аплодисменты – шесть лет за «Финиста»

Петрийчук и Беркович в зале суда Закон суров Со стороны, а еще лучше – из-за океана, ситуация с Беркович и Петрийчук выглядит как форменный разгул правосудия.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
туда им и дорога. и лагеря должны быть в сибири на севере.
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