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Суть Событий

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Депутат Боярский призвал отучать молодежь от VPN, а его зам Свинцов пообещал борьбу продолжать

Депутат Боярский призвал отучать молодежь от VPN, а его зам Свинцов пообещал борьбу продолжать

Тем не менее Свинцов оговорился, что штрафов за ВПН вводить не планируется. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") считает, что постоянное использование VPN-сервисов небезопасно.

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