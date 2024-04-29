Великий вторник — важный день Страстной седмицы: молитвы, приметы, что нельзя делать

Наступает второй день Страстной седмицы, Великий вторник. В этот день верующие вспоминают проповеди Иисуса Христа, произнесенные им в Иерусалимском храме и вне его, в том числе евангельскую притчу о десяти девах и талантах.
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