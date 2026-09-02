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Иркутск Сегодня

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К Дню поселка в Маркова появилась новая уличная сцена

30 августа в поселке Маркова Иркутского района открыли новую уличную сцену на территории Дома культуры, приурочив это событие ко Дню поселка.

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