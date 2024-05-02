Председатель СК разберется с пандусами в Новосибирске

В

Валерий

Статья понравилась, но стандартизацию следует проводить не только по ул. Д.Ковальчук, а в рамках всего Новосибирска. Об этом гвоорилось много лет предыдущему мэру Локтю, который даже не отчитываясь за 2-й срок пребывания в должности, тихо мигрировал в Москву.