Следственный комитет проверит не соответствующие стандартам пандусы на улице Дуси Ковальчук. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, организованную в региональном управлении СК по поводу не соответствующих стандартам пандусов и тротуаров на улице Дуси Ковальчук.
Председатель СК разберется с пандусами в Новосибирске
Комментарии
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В
Валерий
Статья понравилась, но стандартизацию следует проводить не только по ул. Д.Ковальчук, а в рамках всего Новосибирска. Об этом гвоорилось много лет предыдущему мэру Локтю, который даже не отчитываясь за 2-й срок пребывания в должности, тихо мигрировал в Москву.
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13 час.
LD
Leon Dan
Пандусы это уровень главы СК? :-)
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36 мин.
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