В Кузбассе предложили продлить популярный фестиваль «Динотерра»

Губернатор Сергей Цивилев ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире радио «Маяк» в Кузбассе. В том числе рассказал о неофициальном символе региона на выставке «Россия» на ВДНХ — динозаврике Кузбасике.
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