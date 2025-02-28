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  • leonid
    У них вместо зубов протезы.В Европарламенте ...
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Политолог из США назвал Зеленского некомпетентным после его перепалки с Трампом

Политолог из США назвал Зеленского некомпетентным после его перепалки с Трампом

REUTERS/Brian Snyder Украинский президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом показал себя как некомпетентный лидер, унизив Украину и своих европейских партнеров.

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