Адвокат Казанцева: вывод врачей из-под статьи 238 УК РФ ухудшит положение пациентов

Адвокат и эксперт в области медицинского права Юлия Казанцева прокомментировала возможные последствия новой поправки к УК РФ, которая выводит оказание медицинской помощи врачами из-под действия статьи 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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