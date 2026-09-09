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МОСИНФОРМ

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Свыше 57 тыс. рабочих мест создадут в Москве в рамках реализации промышленных МаИП

Свыше 57 тыс. рабочих мест создадут в Москве в рамках реализации промышленных МаИП

Москва продолжает последовательно расширять промышленную инфраструктуру, создавая новые возможности для трудоустройства и профессионального развития квалифицированных специалистов.

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