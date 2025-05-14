Скидки до 40%: в России расширили программу «Семейный автомобиль»

Программа «Семейный автомобиль» в России была обновлена: многодетные семьи (с тремя и более детьми) теперь могут претендовать на скидку 10% от стоимости автомобиля, а участники боевых действий в зоне СВО — на скидку 40% при покупке машин с ручным управлением.