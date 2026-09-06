Сила в правде
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Сила в правде

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Как выбрать домашний интернет: критерии и на что смотреть

Как выбрать домашний интернет: критерии и на что смотреть

Домашний интернет выбирают не по строчке «от N рублей» в рекламе и не по чужому рейтингу «ТОП-10». Провайдеров и тарифы сравнивают по нескольким критериям, и каждый из них можно проверить до подписания договора.

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