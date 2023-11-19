Организаторы AI Journey пригласили Илона Маска на форум в Москве

Принять участие также предложили Сэму Альтману и Грегу Брокману. Организационный комитет международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey пригласили на мероприятие владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска.
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