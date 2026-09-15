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Ниже 450 тенге: доллар заметно подешевел в Казахстане

Ниже 450 тенге: доллар заметно подешевел в Казахстане

Официальный курс доллара в Казахстане опустился ниже отметки в 450 тенге. На 15 сентября Национальный банк установил курс на уровне 447,80 тенге за доллар, передает inAktau.

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