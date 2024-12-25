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"Кольцо окружения замкнётся": фронтовая сводка глазами "Рыбаря"

"Кольцо окружения замкнётся": фронтовая сводка глазами "Рыбаря"

Как рассказал в своём Telegram-канале военно-политический блогер Михаил Звинчук (Рыбарь), в ближайшее время следует ожидать замыкания кольца окружения в Курахово.

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