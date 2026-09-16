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Татар-информ

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Уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через МАКС

Уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через МАКС

Российские автомобилисты смогут предъявлять сотрудникам ГАИ водительские права через мессенджер МАКС уже этой осенью.

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