Адвокат Овцынова напомнила, что правила получения наследства изменились

С 5 февраля вступили в силу обновленные правила оформления свидетельств о праве на наследство. Теперь нотариусы обязаны получать информацию из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
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