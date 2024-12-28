ФСБ задержала сотрудника Федерального агентства железнодорожного транспорта за взятку

В Москве сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Следственного комитета задержали заместителя начальника управления транспортной безопасности Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) по фамилии Веселов за получение взятки.
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