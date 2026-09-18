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FiNE NEWS

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Забудьте про ржавые гвозди под помидорами: вот что реально спасает от жёлтых листьев

Представьте: вы с гордостью опускаете старый ржавый гвоздь в лунку к молодому томату и думаете — ну всё, теперь железа хватит на весь сезон.

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