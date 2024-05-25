Генсек Столтенберг: НАТО сможет найти компромисс с Венгрией

НАТО сможет найти компромисс с Венгрией, чтобы не подрывать единство Североатлантического альянса. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, прокомментировавший высказывания руководителя венгерского правительства Виктора Орбана.
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