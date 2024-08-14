Пушилин: один человек погиб и восемь пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР за сутки

14 августа в результате ударов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб один человек, еще восемь пострадали, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
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