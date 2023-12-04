Прогнать бесов и раскатать губу: чем заняться в Муроме

«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты», — говорил Максим Горький. В этом ежегодно убеждаются тысячи туристов, которые приезжают сюда в июле праздновать День Петра и Февронии и насладиться смешением исторических эпох, культурных стилей, храмов, улочек и музеев.
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